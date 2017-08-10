Число жертв землетрясения в Сычуани возросло до 20

Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в китайской юго-западной провинции Сычуань, достигло 20, пострадал 431 человек, сообщают местные власти.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 343 пострадавших.

"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) четверга в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 20 человек, еще 431 человек пострадал", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weiboадминистрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 1700 афтершоков.