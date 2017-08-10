Европейские индексы снизились - 09-08-17
МОСКВА, 10 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.12% и составил 12154.00 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.40% и составил 5145.70 пункта, британский FTSE снизился на 0.59% и составил 7498.06 пункта, российский MICEX снизился на 0.69% и составил 1975.91 пункта, а RTSI снизился на 1.12% и составил 1035.86 пункта.
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Предстоящие новости:26.06.2017
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