Европейские индексы снизились - 09-08-17

МОСКВА, 10 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.12% и составил 12154.00 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.40% и составил 5145.70 пункта, британский FTSE снизился на 0.59% и составил 7498.06 пункта, российский MICEX снизился на 0.69% и составил 1975.91 пункта, а RTSI снизился на 1.12% и составил 1035.86 пункта.