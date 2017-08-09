Трамп выразил надежду, что США никогда не придется применять ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его стране никогда не придется применять ядерное оружие.
Как передает Арменпресс, об этом Трамп написал в Twitter.
Он подчеркнул, что ядерный арсенал США сегодня самый мощный в мире.
«Мой первый приказ как президента был связан с обновлением и модернизацией нашего ядерного арсенала. Сейчас он куда мощнее, чем был до этого…», - написал он в Twitter.
Затем последовала угроза из Северной Кореи - применить ядерное оружие в отношении американского острова Гуам в Тихом океане.
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