Анонс мероприятий на 10 августа
20:30, Август 09, 2017
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 20:30 Анонс мероприятий на 10 августа
- 20:12 «Сирийские демократические силы» спасли от боевиков ИГИЛ две армянские семьи
- 19:38 В МИД Абхазии назвали реакцию Грузии на визит Путина «нервной»
- 19:24 Делегация МО РА участвует в обсуждении проектов плана развертывания сил оперативного реагирования ОДКБ
- 18:56 В Административном комплексе МО РА состоялся прием граждан
- 18:40 Виген Саркисян принял посла Греции в РА
- 18:27 СМИ: наличные деньги в Швеции исчезнут из обращения к 2030 году
- 18:18 Для выяснений обстоятельств смерти жительницы Араратской области ведется следствие
- 17:41 Карибское море каждый год "съедает" 1,3 метра береговой линии Кубы
- 17:40 СМИ: боевики убили трех сотрудниц авиабазы США в Афганистане
- 17:34 Изменения в организации движения на перекрестках пр.Саят-Нова—ул.Терьяна и пр.Комитаса—ул.Грибоедова
- 17:27 Анонс мероприятий на 9 августа
- 17:20 СМИ: полиция Франции задержала мужчину по подозрению в совершении наезда на военных
- 17:03 СМИ: снявший "День сурка" оператор стал главой американской киноакадемии
- 16:59 Apple предрекли отказ от выпуска розовых iPhone
- 16:58 Ованес Саакян назначен начальником Государственной службы соцобеспечения
- 16:42 Reuters: власти КНДР освободили отбывавшего пожизненное заключение канадского пастора
- 16:33 Подорожание входных билетов на территорию храмов Звартноц и Гарни оправданно, если подразумевает добавленную стоимость: Мехак Апресян
- 16:32 Фильм об одержимом рисованием Джиме Керри посмотрели два миллиона человек
- 16:24 В Таиланде мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы за оскорбляющую короля музыку
- 16:14 Президент Ирана назначил трех женщин на должности в правительстве
- 16:09 Украина разорвала соглашение с Россией по военному экспорту
- 16:07 Папа Франциск обратился к представителям всех религий с молитвой о мире
- 16:04 Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян высказался о встрече глав МИД Армении и Азербайджана
- 15:53 Температура воздуха существенно не изменится
- 15:48 "Это конец света": калифорнийский пляж накрыло гигантское туманное облако
- 15:20 Армения и Китай сделали все для развития отношений между обеими странами: в Армении будет построено новое здание посольства Китая
- 15:18 Более 45 тысяч туристов эвакуировали в Китае после землетрясения
- 15:15 Тавуш готовится к Фестивалю Меда и ягод в Шамшадине
- 15:06 Шесть россиян задержаны в Косове за незаконное пересечение границы
- 14:57 Ученые доказали, что апатия сокращает продолжительность жизни
- 14:56 Во втором заезде полуфинала в «Танковом биатлоне» армянские танкисты заняли 3-е место
- 14:52 Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района
- 14:31 Нападение на военных под Парижем расследует антитеррористическое подразделение прокуратуры
- 14:23 В Китае после мощного землетрясения произошло более тысячи афтершоков
11:43, 02.08.2017
Просмотрели 1569 раз В Армении внедряется институт защиты прав предпринимателей: вопросы нарушенных прав будут решаться эффективнее
14:25, 02.08.2017
Просмотрели 1513 раз Лицу, совершившему убийство на севанском пляже «Мираж», предъявлено обвинение
15:39, 04.08.2017
Просмотрели 1510 раз В «Танковом биатлоне» армянские танкисты завоевали 3-е место
10:22, 02.08.2017
Просмотрели 1440 раз Проблемы бездомных в сельских общинах Ширака не будут решены и в этом году
11:27, 05.08.2017
Просмотрели 1209 раз Более 50 международных делегаций будут присутствовать при инаугурации Хасана Роухани. Участие примет и президент РА