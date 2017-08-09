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В МИД Абхазии назвали реакцию Грузии на визит Путина «нервной»


МИД Абхазии назвал реакцию представителей высшего грузинского руководства на визит главы российского государства Владимира Путина в Абхазию 8 августа достаточно нервной.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на ТАСС,  об этом говорится в комментарии министерства, распространенном в СМИ.

«Несмотря на многочисленные популистские заявления грузинских политиков, а также их западных покровителей в лице США, ЕС, НАТО и других структур, которые предсказуемо выступили с осуждением визита Владимира Путина в Абхазию, хотели бы заверить все заинтересованные стороны в том, что визит прошел успешно», - подчеркивается в комментарии МИД Абхазии.

Внешнеполитическое  ведомство Абхазии также  заверило, что абхазо-российское стратегическое сотрудничество продолжит динамично развиваться.

 



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