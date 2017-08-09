В МИД Абхазии назвали реакцию Грузии на визит Путина «нервной»

МИД Абхазии назвал реакцию представителей высшего грузинского руководства на визит главы российского государства Владимира Путина в Абхазию 8 августа достаточно нервной.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в комментарии министерства, распространенном в СМИ.

«Несмотря на многочисленные популистские заявления грузинских политиков, а также их западных покровителей в лице США, ЕС, НАТО и других структур, которые предсказуемо выступили с осуждением визита Владимира Путина в Абхазию, хотели бы заверить все заинтересованные стороны в том, что визит прошел успешно», - подчеркивается в комментарии МИД Абхазии.

Внешнеполитическое ведомство Абхазии также заверило, что абхазо-российское стратегическое сотрудничество продолжит динамично развиваться.