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Делегация МО РА участвует в обсуждении проектов плана развертывания сил оперативного реагирования ОДКБ


Делегация  МО РА во главе  с начальником Оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Армении с 8 августа  в Объединенном штабе  ОДКБ участвует в обсуждении проектов переработанного плана развертывания Коллективных сил оперативного реагирования  ОДКБ.

 Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА.



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