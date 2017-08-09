Делегация МО РА участвует в обсуждении проектов плана развертывания сил оперативного реагирования ОДКБ

Делегация МО РА во главе с начальником Оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Армении с 8 августа в Объединенном штабе ОДКБ участвует в обсуждении проектов переработанного плана развертывания Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА.