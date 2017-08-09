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В Административном комплексе МО РА состоялся прием граждан


В  Административном комплексе МО РА 9 августа состоялся  прием граждан.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, группу заранее записавшихся граждан принял министр обороны  РА Виген Саркисян.

Внимательно ознакомившись с проблемами граждан, глава  оборонного ведомства Армении дал необходимые  распоряжения присутствовавшим на приеме руководителям соответствующих подразделений.



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