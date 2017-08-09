В Административном комплексе МО РА состоялся прием граждан

В Административном комплексе МО РА 9 августа состоялся прием граждан.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, группу заранее записавшихся граждан принял министр обороны РА Виген Саркисян.

Внимательно ознакомившись с проблемами граждан, глава оборонного ведомства Армении дал необходимые распоряжения присутствовавшим на приеме руководителям соответствующих подразделений.