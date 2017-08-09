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Виген Саркисян принял посла Греции в РА


9 августа министр обороны  РА Виген Саркисян принял посла Греции в  РА Навсику Ненси Эву Врайлай и новоназначенного военного атташе, полковника Симаякиса Димостениса.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, Виген Саркисян поздравил полковника Димостениса с назначением в  Армению и пожелал ему успехов  в  работе.

Высоко оценив  нынешнее состояние  армяно-греческих отношений, Виген Саркисян выразил уверенность, что оно и впредь будет развиваться - как в рамках существующих программ, так и в рамках новых инициатив.



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