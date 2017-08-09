9 августа министр обороны РА Виген Саркисян принял посла Греции в РА Навсику Ненси Эву Врайлай и новоназначенного военного атташе, полковника Симаякиса Димостениса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, Виген Саркисян поздравил полковника Димостениса с назначением в Армению и пожелал ему успехов в работе.

Высоко оценив нынешнее состояние армяно-греческих отношений, Виген Саркисян выразил уверенность, что оно и впредь будет развиваться - как в рамках существующих программ, так и в рамках новых инициатив.