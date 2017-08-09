СМИ: наличные деньги в Швеции исчезнут из обращения к 2030 году

Две трети шведских торговых организаций считают, что наличные деньги исчезнут из обращения самое позднее к 2030 году. Об этом говорят данные исследования, проведенного сотрудниками Королевского технического университета (КТУ) в Стокгольме, в котором участвовали представители 740 компаний с наиболее интенсивным оборотом наличности. Если прогнозы оправдаются, то Швеция может стать первой в мире "безналичной страной", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Шведы в большей степени, чем жители других стран, доверяют банкам", - объясняет причины такого развития один из авторов исследования, научный сотрудник КТУ Никлас Арвидссон. "Сейчас все происходит очень быстро. Для банков работа с наличностью означает только одни расходы, поэтому наличные деньги будут оставаться лишь до тех пор, пока на них будет спрос со стороны потребителей и предприятий торговли", - говорит эксперт.

Объем безналичных платежей составляет сегодня в Швеции 80%, и тенденция к росту сохраняется. Больше всех наличными деньгами пользуются пожилые и мигранты.

Между тем, по словам Арвидссона, в других странах к этому вопросу может быть другое отношение. Так, например, в Германии люди любят расплачиваться наличными из соображений большей уверенности. Также здесь может играть свою роль желание защитить частную жизнь от посторонних глаз - в данном случае банка, регистрирующего все платежи, осуществляемые посредством пластиковых карт.

В Швеции популяризации безналичных расчетов способствует также активная борьба с отмыванием денег, о чем постоянно говорится в публичном пространстве. По новой директиве, предприятие торговли обязано проверять происхождение средств, если сумма платежа превышает €5 тыс. До этого верхняя планка находилась на уровне €15 тыс. В свою очередь, проведение контроля, аналогичного банковскому, означает дополнительные издержки.

При этом эксперты отмечают, что "безналичное общество" требует эффективных антикризисных механизмов, с тем чтобы в случае отказа электронных систем возможность производить денежные расчеты оставалась. "И, потом, не будем наивными: на платежах пластиковыми картами зарабатывают именно банки", - подчеркивает эксперт по платежам организации "Шведская торговля" Бенгт Нилервал.





