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Для выяснений обстоятельств смерти жительницы Араратской области ведется следствие


В Араратском областном следственном управлении Следственного комитета РА ведется следствие для  выяснений обстоятельств  смерти жительницы Араратской  области Лауры  Тохян.

Как  сообщили Арменпресс в СК РА, Л.Тохян (1963 г/р) умерла у  себя  дома  30 апреля 2017г. Согласно свидетельству  о смерти, смерть произошла из-за недостаточности венечной  артерии сердца. При патанатомическом вскрытии на шее обнаружена  гематома в виде  бороздки от ущемления.

Для  выяснения  причины  повреждения были допрошены  муж покойной, соседи, врачи скорой помощи и др. На основе  полученной  информации выяснилось, что после  уходя  врачей, подтвердивших факт смерти Тохян, соседка, по традиции, перевязала от нижней челюсти к макушке, чтобы  челюсть не  отвисла. Покойница оставалась в таком виде 1-2 часа, пока ее перевезли в  морг.

Была  назначена судмедэкспертиза. Согласно заключению №0048Դ, смерть наступила от общего недостатка кислорода, и через очень короткое время образовался отек перепонок и мозгового вещества.

По факту  возбуждено уголовное  дело по признакам ч.1 ст. 104 УК РА в  Араратском областном следственном управлении Следственного комитета РА.

Проводятся все  необходимые  следственные мероприятия для  обеспечения  объективного, всестороннего и полного выяснения обстоятельств.  

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 



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