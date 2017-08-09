Для выяснений обстоятельств смерти жительницы Араратской области ведется следствие

В Араратском областном следственном управлении Следственного комитета РА ведется следствие для выяснений обстоятельств смерти жительницы Араратской области Лауры Тохян.

Как сообщили Арменпресс в СК РА, Л.Тохян (1963 г/р) умерла у себя дома 30 апреля 2017г. Согласно свидетельству о смерти, смерть произошла из-за недостаточности венечной артерии сердца. При патанатомическом вскрытии на шее обнаружена гематома в виде бороздки от ущемления.

Для выяснения причины повреждения были допрошены муж покойной, соседи, врачи скорой помощи и др. На основе полученной информации выяснилось, что после уходя врачей, подтвердивших факт смерти Тохян, соседка, по традиции, перевязала от нижней челюсти к макушке, чтобы челюсть не отвисла. Покойница оставалась в таком виде 1-2 часа, пока ее перевезли в морг.

Была назначена судмедэкспертиза. Согласно заключению №0048Դ, смерть наступила от общего недостатка кислорода, и через очень короткое время образовался отек перепонок и мозгового вещества.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст. 104 УК РА в Араратском областном следственном управлении Следственного комитета РА.

Проводятся все необходимые следственные мероприятия для обеспечения объективного, всестороннего и полного выяснения обстоятельств.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.