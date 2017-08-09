СМИ: боевики убили трех сотрудниц авиабазы США в Афганистане

Боевики убили в среду трех сотрудниц американской авиабазы в Баграме (около 50 км от Кабула).

В результате атаки еще одна женщина получила ранение, сообщает телеканал Tolo News.

По его информации, нападение произошло около авиабазы после полудня. Женщины работали в отделе обеспечения безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Нападавшим удалось бежать с места преступления. Другие подробности пока не приводятся. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок.

Баграм является крупнейшей авиабазой вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане.



