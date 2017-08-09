Береговая линия на Кубе ежегодно теряет по 1,3 метра из-за повышения уровня Карибского моря, вызванного глобальным потеплением. Об этом сообщили представители министерства науки, технологии и охраны окружающей среды островного государства.

По словам специалистов, последствия наступления Карибского моря сильнее всего ощущаются в провинции Санкти-Спиритус, расположенной в 380 км к юго-востоку от Гаваны. Там наблюдаются серьезная эрозия почвы и исчезновение мангровых лесов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Повышение уровня моря негативно отражается и на сельском хозяйстве в Санкти-Спиритус. Так, предприятия, специализирующиеся на выращивании риса, вынуждены переходить на новые, более солеустойчивые сорта.

Как отмечают эксперты, в последнее время уровень моря на Кубе повышается все быстрее - по 6 см в год. Согласно прогнозам, с 2050 по 2100 год остров отдаст Нептуну от 2,5 тыс. до 5 тыс. кв. км своей территории. В настоящее время площадь карибской страны составляет почти 110 тыс. кв. км.