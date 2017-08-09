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Изменения в организации движения на перекрестках пр.Саят-Нова—ул.Терьяна и пр.Комитаса—ул.Грибоедова


Дорожная полиция  уведомляет, что с 12 августа ожидаются изменения  в  организации движения на перекрестках пр.Саят-Нова—ул.Терьяна и пр.Комитаса—ул.Грибоедова.

Как передает Арменпресс, в результате  изменений  по ул.Терьяна со стороны  ул.Туманян в направлении ул.Московской, а также по ул.Грибоедова со стороны ул.Мамиконянц в сторону ул.Наири Зарьяна по правой 1-й полосе можно поворачивать только вправо, а не  как  ранее – вправо или прямо.



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