Дорожная полиция уведомляет, что с 12 августа ожидаются изменения в организации движения на перекрестках пр.Саят-Нова—ул.Терьяна и пр.Комитаса—ул.Грибоедова.

Как передает Арменпресс, в результате изменений по ул.Терьяна со стороны ул.Туманян в направлении ул.Московской, а также по ул.Грибоедова со стороны ул.Мамиконянц в сторону ул.Наири Зарьяна по правой 1-й полосе можно поворачивать только вправо, а не как ранее – вправо или прямо.