СМИ: полиция Франции задержала мужчину по подозрению в совершении наезда на военных

Французская полиция задержала мужчину, которого подозревают всовершении наезда на военнослужащих в пригороде Парижа.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Сообщается, что мужчина, задержанный на автостраде, ранен. Полиция выясняет личность задержанного и проверяет его причастность к преступлению.

В среду утром в Леваллуа-Перре (пригород Парижа) неизвестный злоумышленник, находясь за рулем черного BMW, совершил наезд на группу военнослужащих. Нападение произошло в 200 метрах от местной мэрии и менее чем в километре от штаб-квартиры Главного управления внутренней безопасности, одной из главных задач которого является борьба с терроризмом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В результате нападения шесть военнослужащих получили травмы и были госпитализированы.