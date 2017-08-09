Известный американский кинооператор Джон Бэйли избран новым главой Академии кинематографических искусств и наук (AMPAS), ежегодно вручающей премию "Оскар", сообщает издание Variety.

По данным издания, совет директоров AMPAS принял решение о назначении Бэйли 36-м президентом академии поздним вечером во вторник. Он станет преемником Шерил Бун Айзекс, возглавлявшей институт на протяжении четырех лет. Среди других кандидатов на должность были режиссер по кастингу "Людей в черном" и "Английского пациента" Дэвид Рубин, режиссер Рори Кеннеди и актриса Лора Дерн,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

74-летний Бэйли в качестве оператора работал над такими картинами как "День сурка", "Перекресток", "Лучше не бывает", "Как отделаться от парня за 10 дней". В 2014 году он был удостоен награды за особые заслуги Американским обществом кинематографистов, однако ни разу не был номинирован на "Оскар".