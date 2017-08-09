Reuters: власти КНДР освободили отбывавшего пожизненное заключение канадского пастора

Власти КНДР освободили канадского пастора Лим Хён Су, отбывавшего пожизненное заключение по обвинению в подрывной деятельности, сообщило агентство Reuters.

"Лим Хён Су, гражданин Канады, был освобожден по состоянию здоровья в соответствии с решением Верховного суда КНДР 9 августа 2017 года", - говорится в официальном сообщении, распространенном государственным агентство ЦТАК,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 2015 году канадский протестантский пастор корейского происхождения Лим Хён Су был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии за подрывную деятельность.





