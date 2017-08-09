Фильм об одержимом рисованием Джиме Керри посмотрели два миллиона человек

Документальная лента «Джим Керри: Мне нужен был цвет» набрала более двух миллионов просмотров. Ролик доступен на Vimeo. В картине актер рассказывает о том, что в последние несколько лет стал одержим рисованием. В кадре показан процесс создания его живописных работ. «Когда я только начал рисовать, я стал таким одержимым, что в моей квартире нельзя было пошевелиться — везде были картины, они торчали из-за мебели, я даже ел на них», — отмечает Керри,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

Шестиминутный фильм вышел три недели назад, его режиссером стал Дэвид Бушелл. Джим Керри известен по ролям в таких картинах, как «Маска», «Тупой и еще тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий» и «Вечное сияние чистого разума».