В Таиланде мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы за оскорбляющую короля музыку

Подданного Таиланда приговорили к 20 годам тюремного заключения за размещение в интернете музыкальных записей, тексты которых оскорбляли членов королевской семьи этой страны, сообщают в среду западные СМИ.

Мужчину задержали в январе 2015 года за публикацию аудиозаписей, выпущенных под псевдонимом DJ Banpodj. В большей части текстов своих композиций он упоминает покойного короля Пхумипона Адульядета и его супругу.

Законодательство Таиланда запрещает диффамацию имени короля, королевы, наследника или регента (распространение о них сведений, не соответствующих действительности). Срок тюремного заключения за подобное нарушением может достигать 15 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как правило, такие случаи не предаются огласке, поскольку местные СМИ в свою очередь вынуждены подвергать цензуре их детали, чтобы избежать нарушений закона.