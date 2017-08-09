Президент Ирана назначил трех женщин на должности в правительстве

Президент Ирана Хасан Роухани назначил на официальные должности в правительстве трех женщин, сообщает сайт президента.

На замену вице-президента по правовым вопросам Маджида Ансари, который ранее сообщил, что покинет должность, была назначена Лая Джунейди. Заместителем президента по делам женщин и семьи в новом правительстве выбрана Масуме Эбтекар, сменившая на этой должности Шахиндохт Молдаверди, которую президент назначил своим помощником по правам граждан,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Хасан Роухани во вторник представил для утверждения в парламент список кандидатов на должности в новом кабинете министров, после чего парламентарии начнут проверять личные дела кандидатов и изучать их планы, касающиеся новой должности. В представленном президентом списке кандидатов на министерские должности нет женщин.

Единственной женщиной, занимавшей министерскую должность с момента образования Исламской Республики Иран, была Марзие Вахид Дастджерди — она была министром здравоохранения и медицинского образования в кабмине ныне экс-президента Махмуда Ахмадинежада.