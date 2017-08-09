Папа Франциск обратился к представителям всех религий с молитвой о мире

Папа Франциск призвал служителей разных культов "молиться и сотрудничать на благо мира, возрождая гармонию во многих частях света, растерзанных войной и терроризмом", - цитирует служба печати Святого престола послание, с которым понтифик обратился к Коэю Морикаве, верховному священнику японской буддийской школы Тэндай. Документ приурочен к XXX межрелигиозной молитвенной встрече о мире, которая проходит в святилище на горе Хиого в японском городе Киото в годовщину американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Обозреватели напоминают, что впервые молитвенная межрелигиозная встреча о мире на горе Хиого была проведена в августе 1987 года; примером и вдохновением для нее стал Всемирный день молитвы о мире в священном итальянском городе Ассизи 27 октября 1986 года.



