Температура воздуха существенно не изменится
15:53, 9 Август, 2017
10-14-го августа температура воздуха в Армении существенно не изменится. Синоптики предупреждают о высоком тепловом фоне и уровне УФ-излучения в ряде регионов Армении, в том числе, в Ереване.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, 10-14-го августа в Ереване, Араратской долине и низинах Сюника в дневные часы прогнозируется 39-40 градус тепла и высокая степень пожароопасности.
Средняя дневная температура в эти дни будет на 4-6 градусов выше нормы.
При этом индекс ультрафиолетового излучения (УФ индекс) в республике составит 7, в условиях чего желательно в период с 11:00 по 15:00 избегать прямых солнечных лучей.
УФ индекс - это параметр, который указывает, какое влияние оказывает на человеческое тело УФ излучение. Согласно шкале УФ индексов, включающей значения от 1 до 11+, индексы 6 и 7 являются высокими.
«Длительная физическая работа под солнцем может стать причиной солнечного удара», - напоминают синоптики. Осадков по всей республике не ожидается.Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду.