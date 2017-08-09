Более 45 тысяч туристов эвакуировали в Китае после землетрясения

Власти Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа в китайской провинции Сычуань эвакуировали более 45 тысяч туристов из опасных районов после мощного землетрясения, сообщило Центральное телевидение КНР.

После землетрясения в одном из наиболее популярных мест провинции – национального парка Цзючжайгоу — туристические агентства по всей стране сообщают о массовой отмене туров и приостановке бронирований.

В районе бедствия повреждены более тысячи зданий, заблокированы дороги, возникают перебои c электричествjv. Продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы спасатели, военнослужащие, полиция, пожарные,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.