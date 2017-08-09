Армения и Китай сделали все для развития отношений между обеими странами: в Армении будет построено новое здание посольства Китая
15:20, 9 Август, 2017
В Армении будет построено новое здание посольства Китая – второе по величине в регионе, после здания посольства Китая в РФ. Торжественная церемония закладки камня нового здания посольства Китая в Армении состоялась в среду в Ереване.
Как передает «Арменпресс», в церемонии принимали участие министр ИД Армении Эдвард Налбандян, замминистра ИД Армении Армен Папикян, мэр Еревана Тарон Маргарян, помощник министра ИД Китая Ли Хуилай, посол Китая в Армении Тиан Эрлун и другие официальные лица.
Планируется, что строительство посольства завершится в 2019 году.
Как отметил в ходе торжественной церемонии министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, одно из китайских высказываний гласит: «лучшее время для того, чтобы посадить дерево было 25 лет назад, следующее лучшее время – это сегодня».
«И действительно - 25 лет назад мы установили дипломатические отношения между Китаем и Арменией. За эти годы наши страны сделали все возможное для укрепления, развития и расширения отношений. Это и политический диалог на самом высшем уровне и добрые, теплые отношения, которые были установлены между руководителями наших стран, а также сотрудничество между правительствами», - подчеркнул Налбандян.