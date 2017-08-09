Тавуш готовится к Фестивалю Меда и ягод в Шамшадине

В нациоанльном парке Соран города Берд Тавушской области готовится к 6-му Фестивалю Меда и ягод в Шамшадине, который пройдет 12-го и 13-го августа.Фестиваль Меда и ягод в Шамшадине по традиции стартует с инициативы «Джаз на границе», в рамках которой будут исполняться музыкальные джазовые композиции. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал 9 августа директор фонда «Духовное возрождение Тавуша» Айк Чобанян.

Как отметил Чобанян, джазовыми композициями смогут наслаждаться не только участники фестиваля, но и жители соседних населенных пунктов, а также военнослужащие, несущие службу на армяно-азербайджанской границе. «Здесь очень важна поддержка, которую оказывает Государственный джазовый оркестр Армении. Они ее оказали и в прошлом году, и в этот раз тоже окажут. Они участвуют в фестивале, не требуя за это гонорара», - подчеркнул директор фонда «Духовное возрождение Тавуша».

По словам Айка Чобаняна, Фестиваль меда и ягод в Шамшадине 2017 года создаст прекрасную возможность для развития туризма в Тавушкой области Армении. Как отметил директор фонда, в прошлом году число участников превысило цифру 2000 человек, что позволяет говорить об активном участии туристов, и в целом о наличии серьезного потенциала для развития туризма в Тавушской области.