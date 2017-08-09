Шесть россиян задержаны в Косове за незаконное пересечение границы

Шесть граждан России были задержаны в Косове за незаконное пересечение границы. Как сообщили в местной полиции, россияне перешли линию разграничения со стороны Сербии.

Вместе с российскими гражданами также были задержаны пятеро сербов,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Как рассказали в полиции Косова, подозреваемые в незаконном пересечении границы передвигались на автомобилях с сербскими номерами. Правоохранительные органы остановили машины во вторник днем около города Подуево, "точно возле знака KFOR, указывающего, что вблизи находится граница", цитирует РИА Новости сообщение полиции.

Москва, как и Белград, не признает суверенитет Косова, а для туристических поездок в Сербию россиянам виза не нужна. Косово же требует наличия косовской или шенгенской визы.

В российском посольстве в Сербии Русской службе Би-би-си подтвердили факт задержания российских граждан, однако не смогли сообщить подробностей инцидента.