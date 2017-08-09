Во втором заезде полуфинала в «Танковом биатлоне» армянские танкисты заняли 3-е место

В «Танковом биатлоне» - состязании, проводимом в рамках «Международных армейских игр», во втором заезде полуфинала армянские танкисты заняли 3-е место, пройдя дистанцию за 2 часа 37 минут. Как передает «Арменпресс», первое место заняла команда Беларуси, пройдя дистанцию за 1 час 46 минут. На втором месте – Казахстан, 1 час 51 минута, на 4-м – Монголия, 2 часа 40 минут. В составе 1-го экипажа ВС Армении выступали 19-летние призывники: командир экипажа, сержант Армен Арустамян, наводчик-оператор, рядовой Ашот Манукян, механик-водитель, рядовой Завен Абрамян. 1-й экипаж был сменен вторым, в составе командир экипажа, сержант Норайр Абрамян, наводчик-оператор, рядовой Айк Меликджанян, механик-водитель, рядовой Варужан Асатрян. В последнем этапе принимал участие экипаж в составе командир экипажа, младший сержант Арутюн Давтян, наводчик-оператор, рядовой Артур Григорян, механик-водитель, рядовой Айк Григорян.

Армянские экипажи были самыми молодыми среди участников соревнований. «Арменпресс», в первом забеге – 8-го августа, выступили команды Киргизии, Азербайджана, РФ и Сербии. Первое место заняла команда РФ.

10-го августа, на третий день соревнований, будут соревноваться команды Китая, Венесуэлы, Ирана и Индии.

Финал состоится 12-го августа.

В этом году состязания в «Танковом биатлоне» проходят на 22 полигонах РФ, Беларуси, Китая, Казахстана, Азербайджана, в них принимают участие экипажи 28 стран.