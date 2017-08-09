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В Китае после мощного землетрясения произошло более тысячи афтершоков


Более одной тысячи афтершоков было зарегистрировано за 20 часов после разрушительного землетрясения в китайской провинции Сычуань, сообщило Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что магнитуда афтершоков варьируется, магнитуда самого сильного составила 4,8,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. По последним данным, его жертвами стали 19 человек, еще 247 пострадали.

 

 



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