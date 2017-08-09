Ряд фестивалей в Армении уже состоялись, и представляют собой туристический продукт: зампредседателя Госкомитета по туризму Армении Мехак Апресян

Ряд фестивалей в Армении уже состоялись, и представляют собой туристический продукт. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал первый заместитель председателя Госкомитета по туризму при Министерстве экономического развития и инвестиций Армении Мехак Апресян.



«Ряд фестивалей в Армении уже состоялись, и представляют собой туристический продукт. Фестивали - это эффективный способ продемонстрировать свой потенциал, как на внутреннем, так и на международном рынках . Они демонстрируют развлекательные, культурные, социально-экономические и другие возможности Армении. Так мы получаем мощный инструмент привлечения туристов, и его надо использовать максимально эффективно», - сказал заместитель председателя Госкомитета по туризму при Министерстве экономического развития и инвестиций Армении Мехак Апресян.



Также Апрсеян назвал самые популярные фестивали.



"В первую очередь, это те фестивали, которые действуют уже 8-9 лет. Фестиваль вина, толмы, шашлыка. Значительных успехов добился уже действующий 6-ой год фестиваль мёда и ягод", - заключил он.





Однако, он отметил что, поставленной задачи ещё не удалось достичь, несмотря на ежегодный рост число участников и посетителей фестивалей.



"К сожалению, у нас нет статистики по количеству туристов посетивших Армению именно ради фестивалей, но реалии показывают, что их число постоянно растет, а это дает повод для оптимизма. Так, например, фестиваль шашлыка привлекает значительное число туристов из Грузии", - сообщил заместитель.





12-13 августа в национальном парке Соран города Берд Тавушской области Армении в шестой раз пройдет Шамшадинский фестиваль меда и ягод.

Как сказал заместитель председателя Госкомитета по туризму при Министерстве экономического развития и инвестиций Армении Мехак Апресян, особп важно проведение фестивалей в областях Армении, поскольку это способствует повышению экономической активности. При проведении государсгтвенной политики не учитывается степен удаленности области от Еревана. Правительство Армении заинтересовано в арзвитии интраструктур, качества услуг во всех областях, и, хотя в этом аспекте есть определенные проблемы, однако в этом направлении ведется активная работа.