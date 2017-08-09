Позирующую на камеру обезьянку признали типичной Instagram-блогершей

Американка Тэйлор Алекси во время проживания в Непале встретила обезьянку, которую пользователи сети окрестили самой фотогеничной в мире. Примат попал в объектив Алекси во время прогулки по храму Сваямбхунатху, который также называют храмом обезьян. Животное охотно позировало, девушка воспользовалась ситуацией и устроила ему фотосет, пишет BuzzFeed.

Интернет-пользователей рассмешила артистичность обезьянки. Некоторые шутят, что, если не приглядываться, зверька легко можно спутать с типичной пользовательницей Instagram,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.