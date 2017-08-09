Ученые из Университета штата Огайо объявили о том, что им удалось найти способ изменять функции клеток в теле человека.

Благодаря этому можно будет лечить поврежденные ткани, а также бороться с разными заболеваниями.

Метод уже получил название "нанотрансфекция тканей" (НТТ). Само по себе слово "трансфекция" означает внедрение внеклеточного материала в клетку невирусным методом. Для этого в клеточной мембране необходимо сделать отверстия.

Авторы новой методики решили обратиться к последним разработкам из сферы нанотехнологий. Согласно материалам исследований, опубликованным в начале недели в журнале Nature, ученые намереваются для "перепрограммирования" клеток использовать специальный чип,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Порядок действий выглядит следующим образом: сначала врачи проводят легкую электрическую стимуляцию поверхности кожи. Затем помещают небольшое устройство на нужный участок. Меньше чем за секунду этот чип без всякого проникновения доставит в клетки нужную информацию посредством высокоинтенсивного сфокусированного электрического поля для того. Таким образом, врач может сам изменить тип клеток.

Идея облучения клеток не является новой. НТТ отличается от прежних решений тем, что специалисты нашли способ управлять клетками через точечный контролируемый сигнал.

Разработчики надеются в течение этого года получить разрешение опробовать методику на людях.

Если способ окажется эффективным, его можно будет применять не только для лечения участков мышечной ткани или сосудов. Возможно, при помощи направленных сигналов удастся восстанавливать и мозговую ткань, поврежденную инсультом, болезнью Альцгеймера или Паркинсона.





