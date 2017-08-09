Армянские молодые дзюдоисты участвуют в чемпионате мира

В столице Чили – Сантьяго – сегодня стартует чемпионат мира по дзюдо среди юношей, в котором участвует также сборная Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении.

Наши юные спортсмены отправились на соревнование под руководством старшего тренера Акопа Аракеляна. Наставник пригласил в команду четверых дзюдоистов: Юрия Исраеляна (весовая категория 50 кг), Артема Галачяна, Тиграна Ягубяна (оба - 60 кг) и Мамикона Аветисяна (81 кг).

Генеральный секретарь Федерации дзюдо Армении Давид Хитарян сообщил, что для выступления на юношеском чемпионате мира были выбраны лучшие.

«Мы учли результаты ребят на чемпионате Европы, международных соревнованиях, и то, как они работали на сборах», – отметил Давид Хитарян.

Из армянских дзюдоистов на татами сегодня выйдет Юрий Исраелян. Его первым соперником станет представитель Монголии.

Чемпионат мира продолжится до 12 августа.