У 60-и зданий, представляющих культурно-историческую ценность, появятся рекламные паспорта

В ходе рабочей встречи в мэрии Еревана хозяйствующим субъектам, работающим в зданиях, представляющих культурно-историческую ценность, были представлены рекламные паспорта, разработанные мэрией Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В обсуждении приняли участие заведующие включенных в программу 60 зданий, в частности, на улицах Абовян, Туманян и Закян.Заместитель мэра Еревана Давид Оганян, подчеркнув важность программы, отметил, что благодаря реализации данной программы, размещение рекламы на зданиях будет регламентировано в соответствии с рекламными паспортами.«По поручению мэра Еревана работы по модернизации сферы рекламы мы начали еще несколько лет назад, когда в малом центре были демонтированы большие рекламные щиты. С тех пор работы в этом направлении продолжались и в этом контексте были разработаны рекламные паспорта 60-и зданий, представляющих культурно-историческую ценность. Уверен, что данный подход станет образцовым, и в дальнейшем тот же принцип распространится на остальные здания столицы»,-отметил Давид Оганян.Рекламные паспорта подразумевают предварительное определение на здании места для рекламы, ее размеры и вид, благодаря которым внешняя реклама не будет нарушать архитектурный облик здания.Начальник управления внешнего оформления и рекламы аппарата мэрии Еревана Араз Багдасарян сообщил, что при составлении рекламных паспортов специалисты мэрии Еревана сотрудничали со специалистами Агентства по сохранению истории и культурных памятников министерства культуры РА.«С образцами рекламных паспортов хозяйствующие субъекты могут ознакомится на сайте www.yerevangovazd.am, где для каждого здания подробно представлены допустимые формы рекламы. Мы готовы выслушать также ваши предложения, которые будут исходить из рекламной концепции Еревана и учитывать архитектурные особенности зданий»,-отметил Араз Багдасарян, добавив, что все эскизные предложения нужно отправить по электронной почте ( [email protected] ) до 20-го августа.