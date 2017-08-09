Германские власти и автопроизводители решительно взялись за обновление парка дизельных автомобилей в стране. После того, как было признано, что этот тип топлива не столь экологичен, как считалось ранее, правительство совместно с ведущими компаниями приняли ряд мер. Одна из них подразумевает выплату бонусов автовладельцам, которые решат поменять машины со старым дизельным двигателем на новые транспортные средства. Во вторник стали известны размеры таких скидок,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К примеру, Volkswagen выразил готовность субсидировать на сумму от €5 тыс. до €10 тыс. покупку новой машины. Это в том случае, если клиент захочет поменять транспортное средство с двигателем стандартом "Евро-2", "Евро-3" или "Евро-4" на дизельный автомобиль нового типа. Аналогичные скидки предложила Audi - от €3 тыс. до €7 тыс.

Как заявил ранее министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Александер Добриндт, правительство считает целесообразным способствовать постепенному выводу из обращения автомобилей на дизельных двигателях старого образца.