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Около РМЦ «Армения» обнаружен труп мужчины 60-65 лет


Возле диагностического отделения медцентра «Армения» 8 августа было обнаружено тело мужчины. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Около 19:10 часов от гражданина поступил сигнал о том, что около диагностического отделения медцентра «Армения» обнаружено тело мужчины 60-65 лет. Личность скончавшегося пока не установлена. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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