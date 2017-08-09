Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 11:00 8-го августа на дороге Степанцминда-Ларс движение открыто для пассажирских и грузовых автомобилей, на грузинской стороне скопления автомобилей не наблюдается. У КПП в Ларсе с российской стороны образовались скопления автомобилей. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в данный момент ведется работа по урегулированию ситуации.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии образовались скопления автомобилей, в количестве 500 единиц автотранспорта. Среди застрявших имеются и граждане Армении. Ситуация осложняется 40-градусной жарой, особо тяжкой для пожилых.

Российская сторона уверяет, что в пробках дежурят спасатели и врачи скорой помощи. В среднем, ожидание на КПП длится 6 часов. КПП «Верхний Ларс» - единственная сухопутная дорога, связывающая РФ с Грузией, затем – Арменией.