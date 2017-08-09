В Аргентине умер отец королевы Нидерландов

Отец королевы Нидерландов Максимы Хорхе Соррегиета скончался в возрасте 89 лет в Буэнос-Айресе. Об этом сообщило во вторник медицинское учреждение, в котором он проходил лечение.

Согласно заявлению, причиной смерти стала лимфома, на фоне которой развилась легочная инфекция.

По данным телеканала Todo Noticias, королева Максима прибыла в субботу в Буэнос-Айрес в связи с ухудшением здоровья ее отца и во вторник все еще находилась в городе. Ряд других СМИ сообщает, что она улетела обратно в Нидерланды в воскресенье,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В годы диктатуры в Аргентине Соррегиета являлся заместителем министра сельского хозяйства, животноводства и рыболовства (с 1979 по 1981 год). После восстановления демократии он занимался предпринимательской деятельностью.