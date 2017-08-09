Стартовал второй забег полуфинала в «Танковом биатлоне», с участием команд Армении, Моголии, Беларуси, Казахстана: прямой эфир

В «Танковом биатлоне» - состязании, проводимом в рамках «Международных армейских игр», стартовал второй забег полуфинала с участием команд Армении, Моголии, Беларуси, Казахстана. Как передает «Арменпресс», в первом забеге – 8-го августа, выступили команды Киргизии, Азербайджана, РФ и Сербии. Первое место заняла команда РФ.

10-го августа, на третий день соревнований, будут соревноваться команды Китая, Венесуэлы, Ирана и Индии.

Финал состоится 12-го августа.

В этом году состязания в «Танковом биатлоне» проходят на 22 полигонах РФ, Беларуси, Китая, Казахстана, Азербайджана, в них принимают участие экипажи 28 стран. В составе2-го экипажа ВС Армении выступали 19-летние призывники: командир экипажа, младший сержант Арутюн Давтян, наводчик-оператор, рядовой Артур Григорян, механик-водитель, рядовой Айк Григорян.