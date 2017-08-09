Правительство Арцаха поощрит всех тех лиц, которые разведут новые сады



8 августа премьер-министр Республики Арцах Араик Арутюнян с рабочим визитом побывал в Мартакертском районе, созвав совещание на тему садоводства и ознакомившись с условиями зоны отдыха и нового завода по производству сухофруктов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Арцаха. Сначала глава правительства провел в городе Мартакерт рабочее совещание с участием ответственных лиц района и глав ряда общин. А. Арутюнян отметил, что учитывая природно-климатические условия, правительство поощрит всех тех лиц, которые разведут гранатовые сады с капельной системой орошения. «В Мартакертском районе предусматривается большая программа разведения гранатовых садов, а имеющиеся водные ресурсы позволяют посадить всего лишь 500 га садов. Со следующего года с целью решения проблемы воды, за счет государственных и благотворительных средств мы увеличим количество артезианских вод»,-сказал премьер и добавил, что учитывая большой спрос на гранат в мире, правительство предусматривает содействовать созданию перерабатывающих заводов. Затем Араик Арутюнян посетил новый завод по производству сухофруктов в Мартакерте, где он ознакомился с работами в производственных цехах, оборудованных современными технологиями, а также с последующими программами. В созданном при содействии государства заводе открылось порядка 30 новых рабочих мест, со средней заработной платой в 120 тыс драм. Затем премьер направился в общину Матагис, где он побывал на торжественной церемонии открытия зоны отдыха. Премьер придал важное значение осуществлению указанных инвестиционных программ в Мартакертском районе, как относительно экономического развития, так и восстановления после апрельской войны.