Ученые назвали 2016 год рекордно теплым

Климатологи подвели итоги 2016 года для климата Земли: он побил очередной рекорд, средняя годовая температура планеты была на 0,77 градуса Цельсия выше нормы 1961-1990 годов. Соответствующий отчет опубликован в среду в научном журнале Weather.

"На большей части Северной Америки, Европы, Африки, Азии и Арктики, а также в северной части Южной Америки, южной Азии, Ближнем Востоке и востоке Австралии было аномально тепло. Ниже нормы в 2016 году были только температуры на севере Аргентины и в соседних регионах других стран, западе Австралии и в некоторых частях Антарктики", - говорится в статье,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным отчета климатологов, хотя разница между 2016 и 2015 годами не превышает статистическую погрешность, по температуре они существенно опережают предыдущие. Специалисты британского гидрометцентра считают, что рекордные температуры были вызваны как антропогенным влиянием выбросов парниковых газов, так и климатическим феноменом Эль-Ниньо, а также потеплением в Арктике, особенно в 2016 году.



