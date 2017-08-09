СМИ узнали о секретных встречах России, Израиля и США по перемирию в Сирии

Израиль, США и Россия в начале июля провели серию секретных переговоров, на которых обсуждалось перемирие на юге Сирии и создание зон деэскалации на сирийско-израильской и сирийско-иорданской границах, сообщает издание Haaretz со ссылкой на израильских чиновников и западных дипломатов.

Сообщается, что встречи состоялись в иорданской столице Аммане, а также в одной и европейских столиц до того, как стало известно о соглашении России и США по Сирии. На переговорах израильская сторона выступала против соглашения по зонам деэскалации, заявив, что Москва и Вашингтон не обращают должного внимание на необходимость выведения иранских сил из Сирии.

Седьмого июля стало известно, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда.