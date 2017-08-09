КНДР пригрозила ракетным ударом по базе США на Гуаме

Северная Корея рассматривает возможность ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Таким образом КНДР ответила президенту Дональду Трампу, пообещавшему обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.

Военные КНДР "тщательно изучают" план нападения с применением ракет средней дальности "Хвасон-12", утверждается в заявлении северокорейских военных, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Как говорится в заявлении со ссылкой на представителя корейской армии, "план будет приведен в действие, как только лидер Ким Чен Ын примет решение",сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

За несколько часов до этого заявления президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР невиданными "огнем и яростью", если Пхеньян будет угрожать Америке.

Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.

О новой потенциальной угрозе со стороны КНДР написала Washington Post.

Это означало бы, что Северная Корея гораздо более быстрыми темпами разрабатывает ядерное оружие, способное поразить США.