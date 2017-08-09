Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси локализован

Первые сообщения о пожаре на горе Мтацминда в центре столицы Грузии стали распространяться поздно вечером во вторник в социальных сетях. На одном из склонов горы в лесу появилось пламя, которое стало быстро распространяться и за короткое время охватило значительную площадь горного склона. На ликвидацию очагов возгорания были брошены все силы пожарно-спасательной службы. Десятки расчетов и около 100 пожарных принимали участие в тушении пожара,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Сотрудникам пожарной службы и спасателям за несколько часов удалось локализовать пожар, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Однако по словам заместителя министра внутренних дел МВД Грузии Мераба Малания, сгорело порядка 2 гектаров. "Пожар локализован. Нет опасности его распространения. Эвакуация людей из близлежащих районов не потребовалась", — сказала сотрудница пресс-службы.