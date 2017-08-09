Израиль в ответ на ракетный обстрел нанес авиаудар по сектору Газа
10:17, 9 Август, 2017
ВВС Израиля нанесли в ночь со вторника на среду ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела территории еврейского государства боевиками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщается в Twitter пресс-службы ВС страны.
"В качестве ответных действий ВВС Армии обороны Израиля атаковали два опорных пункта ХАМАС на севере сектора Газа", - отмечается в сообщении. Данных о жертвах или разрушениях нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Во вторник вечером израильский город Ашкелон на юго-западе страны подвергся ракетному обстрелу. Выпущенная из сектора Газа ракета упала близ города, пострадавших не было.