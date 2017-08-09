СМИ: Конституционная ассамблея Венесуэлы объявила себя главным органом власти в стране

Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы, начавшая работу в конце минувшей недели, объявила, что ни одна ветвь власти в стране не может препятствовать принятым ею решениям. Как сообщила газета El Universal, соответствующий указ был одобрен на состоявшемся во вторник заседании. Оно прошло в здании Национальной ассамблеи - контролируемого оппозицией парламента республики.

ГаКакие-либо детали указа пока обнародованы не были. КА также приняла закон о создании Комиссии по установлению правды, справедливости и мира. "Этот закон - мощнейший инструмент для того, чтобы задушить насилие, ненависть и нетерпимость", - цитирует газета председателя КА, экс-главу министерства иностранных дел Дельси Родригес,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Создание КА по итогам выборов 30 июля было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Ряд стран Латинской Америки заявил, что не признает результаты голосования. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



