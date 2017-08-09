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В 6-м туре шахматного турнира Sinquefield Cup Левон Аронян победил Уэсли Со


В 6-м туре проходящего в американском Сент-Луисе шахматного турнира Sinquefield Cup лидер армянских шахмат Левон Аронян белыми победил американца Уэсли Со и лидирует с 3.5 очками. 

Sinquefield Cup, 6-й тур 

Левон Аронян (Армения) - Уэсли Со (США) - 1:0

Магнус Карлсен (Норвегия) - Хикару Накамура (США) 

Фабиано Каруана (США) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) 

Сергей Карякин (Россия) - Вишванатан Ананд (Индия) -  0.5:0.5

Ян Непомнящий (Россия) - Петр Свидлер (Россия). 

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