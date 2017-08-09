В 6-м туре шахматного турнира Sinquefield Cup Левон Аронян победил Уэсли Со

В 6-м туре проходящего в американском Сент-Луисе шахматного турнира Sinquefield Cup лидер армянских шахмат Левон Аронян белыми победил американца Уэсли Со и лидирует с 3.5 очками.



Sinquefield Cup, 6-й тур



Левон Аронян (Армения) - Уэсли Со (США) - 1:0



Магнус Карлсен (Норвегия) - Хикару Накамура (США)



Фабиано Каруана (США) - Максим Вашье-Лаграв (Франция)



Сергей Карякин (Россия) - Вишванатан Ананд (Индия) - 0.5:0.5



Ян Непомнящий (Россия) - Петр Свидлер (Россия).