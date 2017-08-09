«Реал» завоевал Суперкубок УЕФА: Мхитарян принимал участие в игре с начала и до конца

Мадридский «Реал» второй год подряд выиграл Суперкубок Европы, одержав победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.«Королевский клуб» получил чемпионский кубок. Как передает «Арменпресс», в матче за Суперкубок УЕФА испанский «Реал Мадрид» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» и во второй раз подряд стал обладателем данного трофея.

Матч проходивший в Македонии на стадионе «Филипп II» (Скопье) завершился со счетом 2:1. В составе «Реала» авторами голов стали Каземиро (24-я минута) и Иско (52), в «Манчестер Юнайтед» отличился Лукаку (62).Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян начал матч в стартовом составе и сыграл полную игру.Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года, первым обладателем трофея был «Аякс». В матче за Суперкубок традиционно встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам предыдущего сезона.