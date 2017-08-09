10 лучших достопримечательностей на пути в Арцах, которые сделают вашу поездку незабываемой

Туристических мест в Арцахе много, они разнообразны: есть места, интересные для любителей археологии, поклонников своеобразных архитектурных решений и для любителей экстремального туризма. «Арменпресс» выделил 10 из них, эти достопримечательности стоят того, чтобы увидеть их и изучить.

Ущелье Дждрдуз-Хунота

Если вы хотите насладиться всей прелестью арцахской природы, то вы должны обязательно посетить Дждрдуз – другое его название – Катарот, это место расположено ооло Шуши, на вершине скал. Каменистые повороты, развалины древних мельниц, головокружительные мосты, забавные деревянные человечки, попадающиеся на каждом шагу, скамейки для отдыха, множество туристов – вот что вы увидите по дороге в ущелье Хунота, которая начинается в селении Мхитарашен. Для правильного выбора пути вам помогут указатели 3 цветов: синие ведут к водопаду Мамрот-Карер (покрытые мхом камни), который известен также под названием «Зонтики»; красные указатели ведут к пещерам Амарат и Зуйг-Ачк (пара глаз), а зеленые – к развалинам села Хунот, арочному мосту и родникам.

Тнджри

Одно из украшений Арцаха – гигантское дерево «чинари» - Тнджри, которое находится на 37 км севернее Степанакерта, около села Схторашен. Дереву около 2035 лет, в обхвате его размер - 27 м, высота - 54 м, деревья достигают полуметра, площадь среза дерева - 44 м2, там может уместиться 100 человек. еще в советские времена дерево получило диплом о том, что является самым старым и крупным деревом на территории СССР. В окрестностях Тнджри есть множество исторических памятников. Для арцахцев Тнджри является местом паломничества.

Церковь Казанчецоц Спасителя в Шуши

Шуши является одним из культурных центров Арцаха. Кроме исторических зданий и музеев, внимание туристов привлекает главный городской собор – церковь Казанчецоц Спасителя, построенная в центре города в 19-м веке. Она отличается как цветом, так и архитектурным стилем и орнаментами. Напротив церкви – колокольня. В церкви есть участок с необычным акустическим эффектом – сдеь меняется голос человека.

Тигранакерт

Город Тигранакерт, носящий имя царя Тиграна Великого, находится в Мартунинском районе Арцаха. Он был построен в 1-м веке до н.э. на месте археологических раскопок в 2008 году был создан музей-заповедник, где посетители могут ознакомиться с историей этого города. Во время раскопок здесь обнаружили 2 кувшинных некрополя. Раскопки обнаружили, что в средние века здесь распологалось типичное городище, с цитаделью, ремесленными кварталами и сельскохозяйственными пригородами.

Гандзасар

В Мартакертском районе Арцаха находится храмовый комплекс Гандзасара – уникальный архитектурный памятник, поражающий туристов своим обликом. Построенный в 13-м веке храмовый комплекс Гандзасара соседствует с селом Ванк (Храм). Еще в 2000-х здесь начались реставрационные работы. 11 июля исполнилось 770 лет со дня освящения храмового комплекса Гандзасар. Гандзасар был сооружен в 1238 г. и освящен в 1240 арцахским князем Гасаном Джалаляном. Вблизи храмового комплекса Гандзасар находится Матенадаран храмового комплекса Гандзасар, носящий имя Месропа Маштоца.

Качахакаберд

Качахакаберд (Сорочья крепость) находится между селениями Птерецк и Колатак, на вершине горы. Окруженная с 3 сторон скалами, крепость стала неприступной. Дорога к ней вела с четвертой, сравнительно проходимой стороны. По преданию, крепость была названа Сорочьей, поскольку достичь ее могли только сороки. Другое название крепости «Схсхан» (скользкая), поскольку многие соскальзывали с ее пути в пропасть.

Пещера Азоха

Пещера Азоха – археологическое место около села Азох в Гадрутском районе. Еще во время раскопок 1968 года здесь обнаружили челюсть неандертальца, которой 300.000 лет. Это одно из старейших в мире становищ первобытного человека: в научной литературе оно занимает 5-е место. В 2016 году зарубежом вышла в свет книга «Пещера Азоха и кавказский коридор» (Azokh cave and the Transcaucasian corridor), в которой представлены результаты проведенных здесь раскопок.

Дадиванк

Построенный в 9-13-м веках Дадиванк – другой из храмовых комплексов Арцаха, он находится в селе Дадиванк Шаумянского района. По легенде, Дадиванк был основан последователем апостола Фаддея Дади, чьи останки были обнаруженыво время раскопок под одним из алтарей комплекса. В храмовый комплекс Дадиванка входят церковь Богоматери Католике; фрески церкви расчищены и реставрированы с помощью иностранных специалистов, здесь есть стена, у которой загадывают желания. Согласно подписанному 8-го октября 2001 года 16-ю членами ПАСЕ документу, раазрушение Дадиванка признано вопиющим фактом деструктивной политики Азербайджана в Арцахе.

Армянские войска освободили Дадиванк 31-го марта 1993-го года.

Скала Дизапайт

Скала Дизапайт находится в Гадрутском районе.высота над уровнем моря - 2478 метра, второе название – Зиарат. На вершине горы был основан монастырь Катаро, по названию которого в селе Тох был основан винзавод «Катаро». Скала Дизапайт – одно из святых мест Арцаха.

Пешая тропа Janapar Trail

Пешая тропа Janapar Trail тянется от Вардениса до Гадрутского района. Здесь имеется 13 маршрутов разной протяженности, каждый отрезок тропы заканчивается у населенного пункта, что ;позволяет туристам провести там ночь и отдохнуть.

Сюзи Мурадян