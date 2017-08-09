Европейские индексы выросли - 08-08-17

МОСКВА, 9 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.28% и составил 12292.05 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.21% и составил 5218.89 пункта, британский FTSE вырос на 0.14% и составил 7542.73 пункта, российский MICEX вырос на 0.98% и составил 1989.61 пункта, а RTSI вырос на 1.45% и составил 1047.63 пункта.