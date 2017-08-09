В крепости-дворце урартского периода в Солаке раскопки этого года дали новые открытия

В крепости-дворце урартского периода Ванского царства «Солак-1» совместные армяно-итальянские раскопки этого года дали новые открытия. Были раскрыты комнаты дворца. Керамические и прочие артефакты позволяют подтвердить, что крепость-дворец принадлежит 3 археологическим периодам.

В беседе с «Арменпресс» руководитель армянского состава экспедиции Артур Петросян рассказал, что, по всей вероятности, урартцы построили этот дворец, затем на этой территории проживали впост-урартский, или античный период, после чего крепость использовалась и в средние века. «Благодаря исследованиям, проведенным в Котайкской области, наша экспедиция обнаружила городище «Солак-1». Раскопки здесь ведутся с 2013 года. Цитадель можно датировать 8-5-м веком до н.э. по всей вероятности, она составляет часть замковой системы, которая связывала урартские крепости на юге (Эребуни, Кармир-блур, Арамус) с крепостями, находящимися в бассейне Севана»,- сказал он.

По словам Артура Петросяна, в результате раскопок этого года были обнаружены осколки керамики, бревна. «Мы взяли образцы из бревен, которые затем исследовали в лабораториях Сиенны: оказалось, что потолки комнат были сделаны из дуба или каштана»,- сказал он.

По словам Артура Петросяна, в этом году раскопки в крепости-дворце урартского периода Ванского царства «Солак-1» начались 3-го июля, и сейчас их можно считать завершившимися. «Мы консервируем городище с тем, чтобы продолжить раскопки в будущем году»,- сказал руководитель армянского состава экспедиции Артур Петросян.