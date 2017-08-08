НАТО сожалеет о том, что Путин посетил Абхазию без согласования с властями Грузии, и считает, что этот визит препятствует международным усилиям по урегулированию конфликта в данном регионе. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство ТАСС, об этом сказал представитель северо-атлантического альянса Дилан Уайт.

«Визит президента Путина, приуроченный к 9-й годовщине конфликта, препятствует международным усилиям по урегулированию конфликта в данном регионе путем переговоров. Мы сожалеем, что этот визит состоялся без предварительного согласования с властями Грузии», - сказал он.